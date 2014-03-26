Доля российского газа в закупках может быть выше уровня 2025 года с учетом вероятного запрета на его импорт в ЕС.

Словакия может увеличить закупки газа из России в 2026 году. Об этом заявил "РИА Новости" исполнительный директор Словацкого союза газа и нефти Рихард Квасньовский.

По его словам, доля российского газа в закупках словацкого энергооператора SPP может быть выше уровня 2025 года с учетом вероятного запрета на его импорт в Евросоюз. Отмечается, что годом ранее показатель составил около 33%.

Квасньовский добавил, что на 2026 год компания SPP заключила дополнение к договору с компанией "Газпром экспорт", которое урегулировало условие поставок природного газа в Словакию таким образом, чтобы это отвечало требованиям нового постановления Еврокомиссии.

Это решение поможет SPP использовать в настоящее время самый выгодный по цене источник газа. Изменение контракта происходит каждый год для того, чтобы он отражал текущую ситуацию на рынке с природным газом. Рихард Квасньовский, исполнительный директор Словацкого союза газа и нефти