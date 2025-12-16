В посольстве РФ не знают о жертвах среди россиян при землетрясении на Филиппинах

Ранее власти объявили о приостановке учебы на острове Минданао и временном закрытии аэропорта городе Хенераль-Сантос.

Российское посольство на Филиппинах не располагает информацией о пострадавших гражданах нашей страны в результате землетрясения, зафиксированного на юге республики в провинции Сарангани. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники местного дипломатического ведомства.

В связи с землетрясением на юге Филиппин 8 июня сообщаем, что посольство, запросив местные компетентные органы, на данный момент не располагает информацией о том, что среди пострадавших имеются российские граждане. посольство России

Ранее управление гражданской авиации Филиппин (CAAP) уведомило общественность о временной приостановке работы воздушной гавани, размещенной в городе Хенераль-Сантос, в связи с землетрясением и предупреждением о цунами. Филиппинские сейсмологи в настоящее время регистрируют афтершоки с магнитудой до 6,7 балла. Власти оценивают средства аэронавигации, оборудования и оперативных возможностей для обеспечения дальнейшей безопасности и общей работы аэропорта. Президент страны Фердинанд Маркос - младший отдал распоряжение приостановить занятия в учебных заведениях ряда районов, находящихся на острове Минданао. У южного побережья данной территории прошло землетрясение с магнитудой 7,8. Глава государства призвал профильные ведомства координировать действия по ликвидации последствий стихийного бедствия. Чиновники обеспечат гуманитарную помощь и работу эвакуационных центров. Местные власти о пострадавших и возможных жертвах в результате стихии на данном этапе не сообщали.

Ученые зафиксировали землетрясение в Новосибирской области.

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