Дипломаты из будапешта объяснили значение высказывания министра обороны Венгрии о "хлопнуть дверью перед Россией".

Венгерское посольство в Москве опровергло информацию о намерении властей из Будапешта расторгнуть или пересмотреть экономические соглашения с российским руководством. Соответствующими данными поделились со своей аудиторией журналисты из газеты "Известия" от 20 июля. Представительство европейской страны указало на реальный смысл недавних слов министра обороны страны Ромулуса Русина-Сенди о желании "захлопнуть дверь перед Россией". Сотрудники профильного ведомства заметили, что такие слова касались исключительно приоритетов "политики безопасности и мер по защите от влияния иностранных разведывательных служб".

Цитируемое в прессе высказывание не может быть истолковано как общее заявление о венгерско-российских отношениях и не является решением о пересмотре или расторжении каких-либо соглашений, затрагивающих наше двустороннее экономическое сотрудничество. дипломатическая миссия Венгрии

Дипломаты напомнили, что официальная позиция Венгрии по международным вопросам и санкциям определяется ее собственными национальными, экономическими интересами и соображениями безопасности Будапешт стремится и дальше выстраивать отношения с Россией на принципах взаимного уважения и прагматичного сотрудничества.

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