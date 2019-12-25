Мадьяр: началось расследование против Сийярто из-за связей с Россией

В Венгрии изучают причастность экс-дипломата к госизмене.

Новое национальное правительство Венгрии инициировало расследование правоохранительными органами контактов бывшего министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто с Москвой. Соответствующими данным во время пресс-конференции в Будапеште поделился действующий премьер-министр страны Петер Мадьяр. Журналисты напомнили чиновнику о том, что ранее он публично обвинял дипломата "в сговоре с русскими" и говорил о необходимости провести расследование его связей с Россией. Председатель кабинета министров не исключил, что речь может идти о государственной измене.

Не хочу раскрывать подробности этого разбирательства и предвосхищать его исход, так как в деле фигурируют многочисленных документы, содержащие государственные секреты и касающиеся внешней политики. Как только появится что-то, чем можно будет поделиться, мы это обнародуем. Петер Мадьяр, премьер-министр Венгрии

Напомним, что Петер Сийярто возглавлял МИД Венгрии с 2014 года. После поражения 12 апреля партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" на парламентских выборах считался депутатом парламента. 15 июля политический деятель объявил, что отказывается от мандата и переходит на высокопоставленную должность в китайскую автомобильную компанию BYD.

Сийярто заявил, что никогда не служил интересам России.

Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter