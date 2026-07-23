ФСБ задержала трех жителей ЛНР за сотрудничество с Киевом

Мужчины действовали независимо друг от друга, но работали на украинские спецслужбы.

Три жителя Луганской народной республики (ЛНР) задержаны российскими силовыми структурами по подозрению в государственной измене за сбор и передачу военных данных украинским спецслужбам. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ России. В надзорном ведомстве уточнили, что подозреваемые 1963, 1969 и 1977 года рождения независимо друг от друга по заданию кураторов из киевского режима собирали и передавали сведения военного характера. Злоумышленники также собирали данные о местной социально-политической обстановке в регионе. Они также получали персональные данные о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти. По факту произошедшего ведется уголовное дело.

Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России. Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. ЦОС ФСБ России

Уроженку Украины задержали в Крыму за закладку бомбы под авто военного.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России