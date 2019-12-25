Уроженку Украины задержали в Крыму за закладку бомбы под авто военного

Подозреваемая создала тайник со взрывчатыми веществами с целью подорвать автомобиль военного.

Сотрудники спецслужб задержали в Крыму уроженку Украины, которая заложила схрон со взрывчаткой ради подрыва машины военнослужащего. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ФСБ России.

В ведомстве отметили, что силовикам смогли своевременно предотвратить планируемый на полуострове теракт и нейтрализовать угрозу. Установлено, что СБУ завербовали 59-летнюю уроженку Луганской области при пересечении украинско-польской границы. По заданию куратора женщина осуществляла сбор и передачу противнику информации о деятельности разных учреждений ЛНР и Республики Крым, к которым имела доступ по работе.

Ранее в Петербурге на входе в метро "Горьковская" задержали 21-летнего молодого человека, который был заложить замаскированную под GPS-трекер бомбу под автомобиль сотрудника регионального предприятия ОПК.

Фото: Piter.TV