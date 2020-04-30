По словам министра иностранных дел Венгрии, он работал над "нормальными, прагматичными отношениями с Россией".

Уходящий с поста главы МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что никогда не служил интересам России. Об этом он сообщил в интервью порталу Telex.

Сиряйрто ответил на вопрос, можно ли считать его работу государственной изменой. По словам министра иностранных дел Венгрии, он работал над "нормальными, прагматичными отношениями с Россией". Также политик добавил, что Венгрия выиграла от дешевых российских энергоносителей. Сийярто назвал оскорбительным мнение, что его называют пророссийским агентом.

Мы никогда не служили интересам России. Обвинять кого-то в измене – это очень серьезное дело. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Ранее Мадьяр высказался против ускоренного приема Украины в ЕС.

Фото: YouTube / Telex.hu