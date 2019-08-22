Золтан Кошкович оценили смену украинского военного министра и главкома ВСУ.

Назначение лидером киевского режима Владимиром Зеленским нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого вместо Александра Сырского свидетельствует о хаосе, который творится в стране. Соответствующее заявление сделал в социальных сетях аналитик из венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Иностранный специалист уверен в том, что сторонники продолжения боевых действий против российского руководства продолжают набирать силы на Банковой улице.

Эта смена руководства, вероятно, ничего особо не изменит. Политический хаос — вот что интереснее… Золтан Кошкович, аналитик

Напомним, что накануне, 21 июля, Владимир Зеленский объявил об отставке Сырского с должности главкома ВСУ, назначив на должность Михаила Драпатого. О том, что вопрос об отставке Александра Сырского уже решен, писала британская газета The Guardian. В статье упоминалось о том, что преемником должен стать человек, который не создаст политической угрозы главе киевского режима.

Кошкович: через 9 месяцев премьер Венгрии Мадьяр лишится внешней поддержки.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Koskovics Zoltán