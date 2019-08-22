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В ЕС отреагировали на назначение Драпатого главкомом ВСУ
Сегодня, 15:39
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В ЕС отреагировали на назначение Драпатого главкомом ВСУ

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Золтан Кошкович оценили смену украинского военного министра и главкома ВСУ.

 Назначение лидером киевского режима Владимиром Зеленским нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого вместо Александра Сырского свидетельствует о хаосе, который творится в стране. Соответствующее заявление сделал в социальных сетях аналитик из венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Иностранный специалист уверен в том, что сторонники продолжения боевых действий против российского руководства продолжают набирать силы на Банковой улице.

Эта смена руководства, вероятно, ничего особо не изменит. Политический хаос — вот что интереснее…

Золтан Кошкович, аналитик 

Напомним, что накануне, 21 июля, Владимир Зеленский объявил об отставке Сырского с должности главкома ВСУ, назначив на должность Михаила Драпатого. О том, что вопрос об отставке Александра Сырского уже решен, писала британская газета The Guardian.  В статье упоминалось о том, что преемником должен стать человек, который не создаст политической угрозы главе киевского режима.

Кошкович: через 9 месяцев премьер Венгрии Мадьяр лишится внешней поддержки.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Koskovics Zoltán

Теги: венгрия, всу, золтан кошкович, михаил драпатый
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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