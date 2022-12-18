Золтан Кошкович объяснил, что жители европейской страны недовольны действиями избранного премьер-министра.

Политические потрясения на территории европейского регионального сообщества могут в ближайшие месяцы кардинально изменить расстановку сил не только в руководстве коллективного Брюсселя, но и в частности, в Венгрии. Соответствующее заявление сделал в социальных сетях аналитик из венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Иностранный специалист уверен в том, что немецкий канцлер Фридрих Мерц "падет" уже в сентябре, но местные власти заменят чиновника аналогичным "клоном-слабаком".

Макрон со всем его режимом будет стерт с карты мировой политики следующей весной. Эти вещи неизбежны. Внешняя поддержка Петера Мадьяра распадется менее чем за 9 месяцев. Правительство, навязанное Брюсселем, слабо и нестабильно. Просто посмотрите, что происходит вокруг. Золтан Кошкович, аналитик

Таким образом западный специалист прокомментировал прошедшие накануне в Будапеште протестные митинги против нового национального правительства.

На Западе испугались нового плана Зеленского против Лукашенко.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Koskovics Zoltán