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Кошкович: через 9 месяцев премьер Венгрии Мадьяр лишится внешней поддержки
Сегодня, 12:58
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Кошкович: через 9 месяцев премьер Венгрии Мадьяр лишится внешней поддержки

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Золтан Кошкович объяснил, что жители европейской страны недовольны действиями избранного премьер-министра.

Политические потрясения на территории европейского регионального сообщества могут в ближайшие месяцы кардинально изменить расстановку сил не только в руководстве коллективного Брюсселя, но и в частности, в Венгрии. Соответствующее заявление сделал в социальных сетях аналитик из венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Иностранный специалист уверен в том, что немецкий канцлер Фридрих Мерц "падет" уже в сентябре, но местные власти заменят чиновника аналогичным "клоном-слабаком".

Макрон со всем его режимом будет стерт с карты мировой политики следующей весной. Эти вещи неизбежны. Внешняя поддержка Петера Мадьяра распадется менее чем за 9 месяцев. Правительство, навязанное Брюсселем, слабо и нестабильно. Просто посмотрите, что происходит вокруг.

Золтан Кошкович, аналитик 

Таким образом западный специалист прокомментировал прошедшие накануне в Будапеште протестные митинги против нового национального правительства. 

На Западе испугались нового плана Зеленского против Лукашенко.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Koskovics Zoltán

Теги: венгрия, европа, золтан кошкович
Категории: Лента новостей, Новости России,

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