В ФТС ответили на вопрос о пробке на границе с Казахстаном

Таможенники рассказали о том, как происходит выполнение требований по СПОТу.

Скопление транспортных средств на государственной границе с Казахстаном не связано с работой российских таможенных органов. Соответствующее заявление сделали сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости". Речь идет о том, что в воскресенье в комитете государственных доходов при министерстве по финансам Казахстана заявили о том, что пробка на границе с Россией образовалась из-за снижения темпа приема грузовых автомобилей сопредельной стороной.

В рамках СПОТ мобильные группы таможни осуществляют выборочный контроль, проверка QR-кода занимает менее минуты и не влияет на движение транспорта через границу. пресс-служба ФТС России

Специалмсты напомнили, что надзорное ведомство не проводит таможенный контроль на границе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Арменией. Сотрудники уточнили, что в реальности таможенные органы выполняют дополнительные функции в рамках системы в соответствии с федеральным законом о СПОТ. Проверка кодов осуществляется лишь в выборочном режиме. Это условие соблюдается для того, чтобы не препятствовать перемещению грузов и транспортных средств. В ФТС РОсси заметили, что даже в случае увеличения потока грузового транспорта таможенные органы готовы обеспечить беспрепятственное перемещение товаров через границу.

С 1 июня в России заработала новая система контроля ввоза товаров из ЕАЭС (Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии) - система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) российскими импортерам.

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