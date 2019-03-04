Захарова рассказала о том, как США впихивают свое гражданство детям дипломатов

В МИД России рассказали о шантаже со стороны властей в США по отношению к дипломатам из других стран.

В Москве сообщили, что власти США насильно впихивают американское гражданство детям российских дипломатов, которые были рождены на территории их страны. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из внешнеполитического ведомства пояснила, что представители местного Госдепа, по ее словам, звонят и говорят человеку о том, что их ребенок теперь на самом деле является "нашим ребенком".

Это не идиллическая пастораль, это элементы начала психологического давления, которое потом мы видим на примере не только дипломатов, но и других граждан. Сейчас большое количество семей знают и подтвердят это, когда к ним приходят домой, порой без стука и без звонка, и забирают детей под предлогом ювенального права или под предлогом необходимости обследовать его.... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова уточнила, что иногда для изъятия нет других причин, кроме того, что этого ребенка рассматривают власти США именно в качестве гражданина своего государства, который по "неизвестным причинам" остается в семье с другим гражданством.

