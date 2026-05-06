В МИД России рассказали о фейк-ньюс по поводу своей личной жизни.

Развенчан миф о двойном гражданстве Марии Захаровой. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам. Дипломат из внешнеполитического ведомства в Москве объяснила, почему ее свадьба состоялась именно в Нью-Йорке. Она отметила, что слышит о фейке про свое двойное гражданство уже на протяжении шести лет, а в СМИ по-прежнему распространяется эта дезинформация, несмотря на то, что уже были даны опровержения по официальным каналам. Чиновница добавила, что познакомилась с будущим супругом за месяц до своего отъезда из страны, а затем направилась в рабочую командировку. В результате паре пришлось прийти в посольство и расписаться там. Мария Захарова пошутила, что в помещении во время торжественной церемонии находились "вице-консул, мы вдвоем и портрет Путина".

У меня ни у кого в семье: ни у меня, ни у мужа, ни у дочки, ни у мамы и папы нет никакого иного гражданства и никогда не было. И у меня, и у моих ближайших родственников не было никогда ни вида на жительство, ни пролонгированных виз, которые приравниваются к виду на жительство. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Зеленский бросает своих военных в бессмысленные штурмы.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik