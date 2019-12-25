В МИД РФ рассказали о разнице в действиях ВС РФ и ВСУ.

Вооруженные силы России, в отличие от киевского режима при лидере Владимире Зеленском, не бросают своих бойцов в бессмысленные штурмы в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующее заявление для индийского информационного портала Firstpost сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Мы не форсируем наступление, не бросаем солдат в бессмысленные штурмы, как это делает режим Зеленского. Мы стараемся сберечь жизнь каждого бойца, поскольку люди – это бесценный капитал и фундамент нашей неизбежной победы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото: МИД России