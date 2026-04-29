В МИД России уверены, что немцам не говорят правды через медиа.

Немецкое медиапространство контролируется теми, у кого в Германии есть возможность распределять денежные потоки. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из внешнеполитического ведомства в Москве пояснила, что местное население лишается возможности получать из прессы достоверную и фактологическую информацию о проводимой политике своего государства, а также результатах действий властей.

Немецкие СМИ находятся под тотальным контролем никакого-то отдельного государственного аппарата, связанного с цензурой, а под контролем тех, кто имеет возможность распределять денежные потоки, на которые они живут и функционируют... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова – о политике стран Запада: какая-то чудовищная шариковщина.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik