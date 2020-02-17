Захарова – о политике стран Запада: какая-то чудовищная шариковщина

В МИД России сравнили ситуацию на Западе с событиями произведения Михаила Булгакова.

Главы стран коллективного Запада демонстрируют свою полную безграмотность и высокомерие по отношению к собственным гражданам и вообще к людям. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из внешнеполитического ведомства заметила, что современный западный мир находит отражение в сатирической повести Михаила Булгакова "Собачье сердце". Речь идет о ситуации, в которой "творится какая-то чудовищная шариковщина".

Если посмотреть на заявления глав государств западного мира, которые себя выдают за светочей, за просветителей, за хранителей наукообразовательного огня, а на самом деле это чудовищная безграмотность, помноженная на хамство, помноженная на фанаберию и обильно приправленная высокомерным пренебрежением к остальным людям. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По словам чиновницы из МИД РФ, политические элиты на Западе демонстрируют абсолютное неумение делать аналитические выводы, что обескураживает Москву. При этом речь идет не об единичных проявлениях такого поведения, а о массовых явлениях.

