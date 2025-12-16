Скотт Риттер оценил смысл слов президента России "работайте, братья".

На Западе упустили из виду ключевой сигнал со стороны российского президента Владимира Путина, свидетельствующий о решимости Москвы добиться целей специальной военной операции на Украине. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Consortium News.

Это значит, где бы вы ни находились, где угодно вблизи фронта — продолжайте работать, братья. Именно так солдаты говорят солдатам. И Путин обратился к бойцам, как солдат к солдатам. Если Запад этого не понимает, значит, они вообще не соображают, что происходит. Скотт Риттер, эксперт

Иностранный эксперт пояснил, что устремления властей с Банковой улицы навязать свои условия урегулирования вооруженного конфликта Москве через собственные попытки атаковать Россию или публичные призывы к переговорам, обречены на провал. По мнению Скотта Риттера, Украина сама себя обрекает на катастрофу. В США уточнили, что кризис завершится капитуляцией Киева, а тот, кто еще этого не понял, пропустил мимо ушей все то, о чем президент России говорил на протяжении ПМЭФ.

Риттер: участие Запада в атаках на Россию приведет к падению Украины.

Фото и видео: YouTube / Consortium News