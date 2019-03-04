В день рождения Пушкина в Петербурге откроют Сад Мариинского дворца

В среду, 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, состоится торжественное открытие Сада Мариинского дворца. Об этом сообщил спикер парламента Северной столицы Александр Бельский.

Праздничная программа будет насыщенной и разнообразной. Гостей ждут творческий мастер-класс для детей, организованный совместно с фондом "Мы рисуем!" и художницей Валерией Лошак, а также чтение произведений Пушкина вслух и тематическая беседа о сохранении архитектурного наследия города. Вечером состоится джазовый концерт, который станет кульминацией праздника.

Сад будет работать по субботам и воскресеньям с 11:00 до 19:00, вход для всех желающих свободный. В течение всего сезона организаторы обещают интересную афишу: активности для детей, познавательные лекции, экскурсии, а также музыкальные и литературные вечера.

Анонсы всех предстоящих событий будут публиковаться в официальной группе Хранителей Мариинского дворца.

Фото: МАКС / Спикер Бельский