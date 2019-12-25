В Петербурге обнаружили огненный одуванчик-мутант

В Петербурге на Воронежской улице был найден необычный одуванчик с огненно-оранжевыми игольчатыми лепестками. Об этом рассказал кандидат биологических наук, научный сотрудник Института геоэкологии РАН Дмитрий Кулаков в сообществе "Грибы и грибники СПб".

По словам эксперта, такой экзотический вид растение приобрело под воздействием городской среды. Подобные мутации у одуванчиков встречаются крайне редко, поскольку чаще всего такие цветы оказываются бесплодными.

Причиной подобных изменений может стать химический стресс из-за реагентов, которыми насыщена почва в мегаполисе. Эти вещества способны вызвать сбой в развитии цветка ещё на стадии роста. Кроме того, растение может быть поражено фитоплазмозом — инфекционным заболеванием, которое переносят насекомые. Болезнь провоцирует гормональный сбой, из-за чего соцветие превращается в плотный "ёршик". Не исключён и случайный генетический сбой, спровоцированный загрязнением окружающей среды или резкими перепадами температур.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб (Дмитрий Кулаков)