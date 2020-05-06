В Тихвине из пожара в девятиэтажке спасли семь человек

Огонь вспыхнул в трёхкомнатной квартире на последнем этаже.

В Тихвине Ленинградской области произошёл пожар в многоквартирном доме. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области, возгорание возникло в трёхкомнатной квартире на последнем этаже девятиэтажного дома.

Пожарные эвакуировали из подъезда троих человек при помощи пожарной лестницы, ещё четверых жителей спасли с использованием специального оборудования. Всего из огня удалось вывести семь человек.

Хозяин квартиры, мужчина 1986 года рождения, доставлен в Тихвинскую центральную районную больницу. Пожар ликвидирован, причины возгорания устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщал, что нетрезвая женщина выпала с балкона третьего этажа в Пушкине.

Фото: МЧС по Ленинградской области