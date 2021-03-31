Нетрезвая женщина выпала с балкона третьего этажа в Пушкине

Накануне, 2 мая, в 10:50 в полицию Пушкинского района поступило сообщение о падении женщины с балкона третьего этажа одного из домов по улице Алексея Толстого в городе Пушкин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции установлено, что бригадой скорой помощи госпитализирована 43-летняя местная жительница. Её состояние оценивается как тяжёлое.

На месте происшествия полицейские задержали и доставили в отдел для выяснения обстоятельств 44-летнего мужчину. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

