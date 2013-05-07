На Рыбном фестивале в Петербурге росгвардейцы спасли пенсионерку

Во время праздничного мероприятия на Пионерской площади 90-летней женщине внезапно стало плохо.

В разгар Рыбного фестиваля 1 мая на Пионерской площади сотрудники вневедомственной охраны Адмиралтейского района заметили, что одной из посетительниц стало плохо. К росгвардейцам обратились очевидцы, сообщив, что пожилая женщина потеряла сознание. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Прибыв на место, росгвардейцы расспросили пенсионерку о самочувствии, напоили её водой, проверили пульс и вызвали бригаду скорой помощи. Оказалось, пострадавшей — 90 лет. Вскоре женщину передали прибывшим медикам.

Рыбный фестиваль на Пионерской площади проходит со 1 по 3 мая, вход свободный с 11 до 21 часа.

Ранее Piter.TV сообщал, что в канаве под Всеволожском нашли расчленённое тело мужчины в пакетах.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти