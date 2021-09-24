В канаве под Всеволожском нашли расчленённое тело мужчины в пакетах

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, личность погибшего устанавливается.

В канаве, наполненной водой, расположенной между посёлком имени Свердлова и карьером Мяглово во Всеволожском районе Ленинградской области, обнаружены пять чёрных полиэтиленовых мусорных пакетов. Внутри находились фрагменты тела неизвестного мужчины.

Следственный отдел по городу Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя следственного отдела.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливается личность погибшего, а также круг лиц, причастных к преступлению.

