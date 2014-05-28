Пенсионера избили и ограбили на остановке в Красносельском районе из-за пакета продуктов

В полицию Красносельского района 1 мая поступило сообщение о нападении на остановке общественного транспорта напротив дома 15 по улице Красногородская, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 68-летнего пострадавшего. Он рассказал, что неизвестный избил его, забрал пакет с продуктами и скрылся.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемого на Октябрьской улице. Им оказался ранее неоднократно судимый неработающий 37-летний житель Республики Калмыкия. Мужчина доставлен в отдел полиции и привлечён к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

