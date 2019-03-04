Из-за ограничений интернета водителям советуют брать с собой бумажный вариант ОСАГО

Это нужно, чтобы в условиях ограничений предъявить документ сотруднику ГАИ.

Из-за ограничений интернета у водителей могут возникнуть трудности с предъявлением полиса ОСАГО. Автолюбителей предупреждают, что в таком случае с собой необходимо носить бумажный вариант документа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

В условиях ограничения связи во время проверки работник ГАИ может не получить данные о полисе через специальный сервис. Предъявить документ сотруднику можно в бумажном виде. Это освободит водителя от лишних проверок и бюрократических проблем. Кроме того, в организации подчеркнули, что лучше иметь при себе контакты страховой компании, чтобы в случае ДТП оперативно передать информацию.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три дня в городе ограничат мобильный интернет и связь. Эту информацию подтвердили в комитете по информатизации и связи. Петербуржцам рекомендуют подключаться к городскому Wi-Fi SPB_FREE. Такие меры нужны для обеспечения безопасности жителей и гостей города.

Фото: Magnific