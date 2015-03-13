С 6 по 9 мая в Петербурге могут ограничить мобильный интернет

Комитет по информатизации и связи Петербурга подтвердил, что с 6 по 9 мая в регионе возможно ухудшение качества мобильной связи и интернета.
Данные меры необходимы для обеспечения безопасности жителей города и области. За обеспечение качества телефонной и интернет-связи отвечают операторы мобильной связи – их деятельность находится в ведении Министерства цифрового развития.
Пресс-служба комитета по информатизации и связи
Местные жители могут использовать для доступа в интернет городской Wi-Fi SPB_FREE.
Ранее на Piter.TV: Александр Бельский прокомментировал ограничения интернета и работу Telegram в Петербурге. Меры введены из-за приграничного положения города.
