  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С 6 по 9 мая в Петербурге могут ограничить мобильный интернет
Сегодня, 9:32
208
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

С 6 по 9 мая в Петербурге могут ограничить мобильный интернет

0 0

Местные жители могут использовать для доступа в интернет городской Wi-Fi SPB_FREE.

Комитет по информатизации и связи Петербурга подтвердил, что с 6 по 9 мая в регионе возможно ухудшение качества мобильной связи и интернета. 

Данные меры необходимы для обеспечения безопасности жителей города и области. За обеспечение качества телефонной и интернет-связи отвечают операторы мобильной связи – их деятельность находится в ведении Министерства цифрового развития. 

Пресс-служба комитета по информатизации и связи 

Местные жители могут использовать для доступа в интернет городской Wi-Fi SPB_FREE. 

Ранее на Piter.TV: Александр Бельский прокомментировал ограничения интернета и работу Telegram в Петербурге. Меры введены из-за приграничного положения города. 

Фото: pxhere 

Теги: день победы, интернет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии