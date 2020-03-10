Петербургские власти предупредили о возможном ограничении интернета в День Победы

Точное решение примут в зависимости от обстановки.

Заместитель председателя петербургского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин заявил 5 мая в ходе пресс-конференции ТАСС, что в городе могут ограничить мобильный интернет в День Победы. Точное решение примут в зависимости от обстановки, пишет "Фонтанка".

Все будет зависеть от складывающейся обстановки. Возможно, будут ограничения. Возможно, их не будет. Александр Равин, зампредседателя ведомства

Ранее мы рассказывали о том, что на связь сегодня пожаловались жители Москвы и Петербурга. В столице в нескольких районах интернет заглушен полностью: не работают даже "белые списки". А в городе на Неве с проблемами столкнулись как минимум 4 тыс. человек.

Фото: Piter.TV