"Цифровой детокс": москвичи сообщают о полном отключении мобильного интернета

Не работают даже так называемые "белые списки".

В столице наблюдаются серьезные перебои в работе мобильной связи. В нескольких районах Москвы интернет заглушили полностью. Причем не функционируют, в том числе, "белые списки". Это утверждённый в Минцифрах перечень сайтов и приложений, доступ к которым считается приоритетным. В телефонном разговоре с нашим корреспондентом читательница Piter.tv из Москвы подтвердила нарушения в работе интернета.

Интернета вообще нет, сидим на WI-FI на работе, с ним никаких проблем нет. Но никто не удивляется, нас заранее об этом предупреждали, поэтому наслаждаемся "цифровым детоксом". Мария Кокоурова, читатель Piter.tv

Такие же трудности наблюдаются в Северной столице. Правда, большинство "приоритетных" приложений все-таки работают. По данным сервиса Detector404, за последние сутки в Петербурге на работу связи пожаловались почти 4 тыс. человек. В большинстве районов города серьезных проблем со связью не наблюдается.

Ранее сообщалось, что 9 мая возможны сбои в работе связи из-за высокой нагрузки на сеть. Однако никаких дополнительных лимитов вводить не планировали. В то же время в Москве операторы, в частности, "Билайн", предупредили об ограничениях СМС и интернета с 5 по 9 мая из-за дополнительных мер безопасности.

Фото: Magnific