Петербуржцы жалуются на работу мобильного интернета 7 мая

Общий сбой работы мобильного интернета отмечают 83% горожан.

Утром 7 мая жители Петербурга пожаловались на сбой в работе мобильного интернета. Соответствующие данные появились на портале DownDetector, пишет "Бриф24".

Уточняется, что в период с 10:30 до 11:30 поступило свыше 460 жалоб, а за сутки – порядка 3,5 тыс. обращений. Общий сбой работы мобильного интернета отмечают 83% горожан.

Ранее в ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга" предупредили, что при оплате стоянки через мобильный интернет наблюдаются затруднения использования банковских карт, которые не привязаны к парковочному счету. Оплатить место можно через приложение "Парковки Петербурга", СМС и паркоматы.

Сегодня в Ленинградской области вводили воздушную опасность беспилотников. Мера действовала с 04:20 до 07:40. В результате цели не достигли границ региона.

