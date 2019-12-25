  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В праздничные дни в Петербурге и Ленобласти произошло более 1 тыс. ДТП
Сегодня, 10:23
199
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В праздничные дни в Петербурге и Ленобласти произошло более 1 тыс. ДТП

0 0

Травмы получили свыше 70 человек.

За прошедшие выходные, с 8 по 11 мая, в Петербурге и Ленинградской области произошло 1076 аварий. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

В городе случилось 785 ДТП, в 44 из них пострадали 44 человека, в том числе восемь детей. Погиб один человек. В области зафиксировали 291 происшествие на дороге. В 25 авариях ранены 30 человек (четыре ребенка), скончались трое (один несовершеннолетний). 

Ранее мы рассказывали о том, что на перекрестке Удельного и Скобелевского проспектов в Северной столице автобус врезался в дом. В результате незначительные травмы получила пожилая женщина, ее доставили в медицинское учреждение. 

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: гаи, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии