В праздничные дни в Петербурге и Ленобласти произошло более 1 тыс. ДТП

Травмы получили свыше 70 человек.

За прошедшие выходные, с 8 по 11 мая, в Петербурге и Ленинградской области произошло 1076 аварий. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В городе случилось 785 ДТП, в 44 из них пострадали 44 человека, в том числе восемь детей. Погиб один человек. В области зафиксировали 291 происшествие на дороге. В 25 авариях ранены 30 человек (четыре ребенка), скончались трое (один несовершеннолетний).

