На перекрестке Удельного и Скобелевского проспектов автобус врезался в дом

Полицейскими проводится проверка по факту ДТП в Выборгском районе Петербурга. Как рассказали в МВД России, по предварительным данным, 8 мая на пересечении Удельного и Скобелевского проспектов водитель автобуса не справился с управлением и въехал в стену дома.

В результате аварии незначительные травмы получила пожилая женщина, ее доставили в медицинское учреждение города. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства и детали случившегося устанавливаются.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти