Сегодня, 16:47
На перекрестке Удельного и Скобелевского проспектов автобус врезался в дом

Полицейскими проводится проверка по факту ДТП в Выборгском районе Петербурга. Как рассказали в МВД России, по предварительным данным, 8 мая на пересечении Удельного и Скобелевского проспектов водитель автобуса не справился с управлением и въехал в стену дома. 

В результате аварии незначительные травмы получила пожилая женщина, ее доставили в медицинское учреждение города. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства и детали случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в Шушарах водительница автомобиля Geely сбила шестилетнего мальчика на самокате. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

