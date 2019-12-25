В Шушарах водительница Geely сбила шестилетнего мальчика на самокате
Сегодня, 12:50
Полицейские проводят проверку по факту аварии в Шушарах, в которой пострадал ребенок. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 7 мая возле дома 6 по Валдайской улице 28-летняя водительница автомобиля Geely Monjaro, двигаясь по дворовой территории, сбила шестилетнего мальчика. Последний ехал на детском самокате в сопровождении бабушки. 

В результате ДТП пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в Белоострове столкнулись кроссовер Haval и автомобиль скорой помощи. По предварительным данным, никто не пострадал. 

Фото: Piter.TV 

