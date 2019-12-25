  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Белоострове столкнулись кроссовер Haval и автомобиль скорой помощи
Сегодня, 10:38
145
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Белоострове столкнулись кроссовер Haval и автомобиль скорой помощи

0 0

По предварительным данным, пострадавших нет.

Полицейские проводят проверку по факту аварии в Курортном районе Петербурга, сообщили в МВД России. 

Утром 6 мая на перекрестке Центральной улицы и Зеленогорского шоссе в поселке Белоостров столкнулись кроссовер Haval и машина скорой медицинской помощи Ford, в салоне которой был пассажир. Спецтранспорт оказался в кювете от удара. 

По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что нелегальный мигрант на Hyundai сбил семилетнего ребенка на Приморском шоссе. В отношении иностранца составили административный протокол по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ.

Фото: Piter.TV 

Теги: белоостров, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии