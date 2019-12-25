В Белоострове столкнулись кроссовер Haval и автомобиль скорой помощи

По предварительным данным, пострадавших нет.

Полицейские проводят проверку по факту аварии в Курортном районе Петербурга, сообщили в МВД России.

Утром 6 мая на перекрестке Центральной улицы и Зеленогорского шоссе в поселке Белоостров столкнулись кроссовер Haval и машина скорой медицинской помощи Ford, в салоне которой был пассажир. Спецтранспорт оказался в кювете от удара.

По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства случившегося устанавливаются.

