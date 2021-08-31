Нелегальный мигрант на Hyundai сбил семилетнего ребенка на Приморском шоссе

Полицейские Петербурга задержали нелегального мигранта, совершившего наезд на семилетнего мальчика. Как рассказали в МВД России, ДТП произошло 3 мая на Приморском шоссе.

В больницу с различными травмами в тяжелом состоянии был доставлен ребенок из Сестрорецка. Его сбил 30-летний водитель на автомобиле Hyundai Solaris возле дома 296. В отношении иностранца 4 мая составили административный протокол по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ, он помещен в помещение для административно задержанных. Все обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.

