Полиция проводит проверку по факту ДТП с курьером и школьницей на Комендантском

В результате девочка и доставщик получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

Полицейские Приморского района проводят проверку после аварии на Комендантском проспекте. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 4 мая возле дома 64 курьер на электровелосипеде 19 лет, двигаясь по велодорожке, столкнулся с 10-летней девочкой, которая ехала на самокате. В результате школьница и доставщик получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в больницу. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Кроме того, происшествием заинтересовались следователи города.

