  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полиция проводит проверку по факту ДТП с курьером и школьницей на Комендантском
Сегодня, 9:23
177
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Полиция проводит проверку по факту ДТП с курьером и школьницей на Комендантском

0 0

В результате девочка и доставщик получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

Полицейские Приморского района проводят проверку после аварии на Комендантском проспекте. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 4 мая возле дома 64 курьер на электровелосипеде 19 лет, двигаясь по велодорожке, столкнулся с 10-летней девочкой, которая ехала на самокате. В результате школьница и доставщик получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в больницу. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Кроме того, происшествием заинтересовались следователи города. 

Ранее на Piter.TV: в Приозерском районе подросток на квадроцикле врезался в дерево и пострадал. На родителей старшеклассника составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.7, ст. 12.24 КоАП РФ.

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, приморский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии