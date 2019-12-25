В Приозерском районе подросток на квадроцикле врезался в дерево и пострадал

На родителей старшеклассника составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.7, ст. 12.24 КоАП РФ.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Приозерском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, вечером 2 мая на 15-м километре автодороги "Ж/д станция Громово — Паромная переправа" 16-летний школьник, управляя квадроциклом без водительского удостоверения, врезался в дерево.

В результате подростка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В момент аварии он находился за рулем байка в шлеме, но без необходимой экипировки. На родителей старшеклассника составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.7, ст. 12.24 КоАП РФ. Решается вопрос о привлечении их к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что на Мурманском шоссе столкнулись грузовик и минивэн.

Фото: Piter.TV