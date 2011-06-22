Гендиректор "Красмаша" Гаврилов находится в СИЗО по подозрению в растрате

В следственном изоляторе находится генеральный директор "Красноярского машиностроительного завода" Александр Гаврилов. Под стражу в Красноярске его взяли в конце апреля по делу о растрате. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Известно, что на протяжении 12 лет Александр Гаврилов работал руководителем разных коммерческих структур, на пост в "Красмаш" он пришел в 2005 году. А в 2018 году занял позицию генерального директора. Отметим, что на официальном сайте завода информация о руководителе не изменилась.

Завод основан в 1932 году, его основная деятельность – производство ракетно-космической техники. Например, в 2008 году с космодрома Байконур состоялся пуск ракеты "Зенит-3SLБ" с разгонным блоком, который был изготовлен на "Красноярском машиностроительном заводе".

Фото: скриншот официального сайта "Красмаш"


