В тверском вузе раскрыли многолетнюю схему взяток за экзамены

Экономисты и юристы покупали экзамены и практические работы.

Полицейские Тверской области раскрыли многолетнюю схему покупки экзаменов в одном из коммерческих вузов. Учебное заведение выпускало юристов и экономистов. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Выяснилось, что в состав группы входили администраторы электронного портала дистанционного обучения. Покупка экзаменов, сессий и промежуточных тестов была для вуза привычным процессом. В зависимости от дисциплины цены варьировались от 8 до 15 тыс. рублей.

Например, один из учащихся тверского университета не смог ответить на вопрос полицейского, о чем идёт речь в статье 204 УК РФ. Много лет студенты не сдавали самостоятельно зачеты, экзамены и практические работы. Отметим, что по месту жительства администраторов прошли обыски, там нашли бухгалтерию и электронные носители с доказательной базой. Сотрудникам вуза может грозить наказание в виде лишения свободы до 9 лет.

