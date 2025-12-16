Доходы Петербурга в 2025 году превысили 1,41 трлн рублей

По итогам 2025 года доходы городского бюджета выросли на 63,1 млрд рублей по сравнению с 2024 годом. Расходы достигли почти 1,48 трлн рублей, при этом больше всего средств направили на экономику, образование и социальную политику.

Доходы бюджета Санкт-Петербурга по итогам 2025 года выросли на 63,1 млрд рублей в сравнении с показателями 2024 года. Как сообщил депутат Законодательного собрания Северной столицы Денис Четырбок, суммарные поступления превысили 1,41 трлн рублей, что на 4,7% больше, чем годом ранее.

Председатель бюджетно-финансового комитета уточнил, что бюджетная обеспеченность на одного жителя в 2025 году составила 243 тыс. рублей. Этот показатель оказался в 2,1 раза выше, чем пять лет назад. По данной позиции город занимает второе место среди субъектов РФ с населением более 4 млн человек.

Расходы Петербурга в 2025 году увеличились на 76 млрд рублей и достигли порядка 1,48 трлн рублей. Самыми ресурсоёмкими отраслями стали национальная экономика (408 млрд рублей), образование (349 млрд рублей) и социальная политика (251 млрд рублей). Проект закона об исполнении бюджета за 2025 год получил поддержку на заседании бюджетно-финансового комитета.

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