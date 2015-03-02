Экс-замначальника отдела МЧС Всеволожского района получил условный срок за взятки

Экс-чиновник признан виновным в получении взяток на общую сумму более 330 тысяч рублей.

В Северной столице завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Всеволожскому району. Артем Батьянов обвинялся в совершении коррупционных преступлений. Информация о приговоре поступила из объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Судом установлено, что в период с декабря 2023-го по ноябрь 2024-го года Батьянов совместно со своим руководителем, дело которого выделено в отдельное производство, систематически получал деньги от представителя компании "ОПС-133". Вознаграждение предназначалось за то, чтобы инспекторы не проводили контрольные мероприятия в отношении данной организации. Общая сумма этого эпизода взятки составила 211 тысяч рублей.

Кроме того, в феврале 2024 года Батьянов предложил индивидуальному предпринимателю Николаю Кохменко передать 60 тысяч рублей. За эти средства чиновник обещал вынести предписания об устранении нарушений пожарной безопасности по итогам профилактических визитов. Деньги были получены через посредника в марте того же года. Еще один эпизод датирован февралем 2025 года. Тогда Батьянов через посредника получил очередные 60 тысяч рублей от представителя компании "Инко-Профит". Взятка обеспечивала отказ от проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление нарушений, и позволяла организации избежать административной ответственности.

Подсудимый полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд приговорил Артема Батьянова к семи годам лишения свободы, но наказание назначено условно. Также экс-сотрудник МЧС обязан выплатить штраф в размере 3,5 миллиона рублей. Дополнительно ему запрещено в течение шести лет занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в системе МЧС.

