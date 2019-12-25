В суд поступил иск на изъятие имущества на 7 млн у экс-замглавы Минобороны
Сегодня, 14:10
Руслан Цаликов находится под домашним арестом.

Антикоррупционный иск на бывшего первого замглавы Министерства обороны России Руслана Цаликова поступил в Никулинский суд. Речь идет об изъятии имущества на 7 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского горсуда.

Иск подала Генеральная прокуратура страны. В государственную казну требуют вернуть участки и здания в Подмосковье и в Республике Северная Осетия. Все они оформлены на доверенных лиц. 

Напомним, что Руслану Цаликову предъявили обвинение по статье 210 УК РФ "Создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения". Он проходит по 12 эпизодам растраты, отмывания денежных средств и получения взяток. Сейчас 69-летний Цаликов находится под домашним арестом. 

Ранее сообщалось, что в Тверской области пресекли многолетнюю схему взяточничества в одном из коммерческих вузов. Известно, что заведение выпускало юристов и экономистов. Все они платили за сдачу контрольных рубежей и практических работ. 

