Группа "КВС" показала, где появится подземный переход и спа-зона в "Крестах"

Группа компаний "КВС", ставшая владельцем комплекса "Кресты", планирует превратить бывший следственный изолятор в культурно-общественное пространство. Об этом сообщило издание "Фонтанка.ру". На территории Арсенальной набережной появится соответствующий причал, который соединят с набережной подземным пешеходным переходом.

Исторические здания бывших камер заключенных трансформируют в гостиницы. Жилые корпуса, обращенные к набережной, станут офисами. В прогулочном круглом дворике откроется панорамный ресторан. Здания вблизи улицы Комсомола приспособят для нужд общепита. Также рядом со вторым "Крестом" планируют построить спа-комплекс.

Общая сумма продажи комплекса, ранее известного как СИЗО номер один УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, составила 1,136 миллиарда рублей. В результате сделки к "КВС" перешел земельный участок площадью 3,9 гектара с постройками, занимающими 41,2 тысячи квадратных метров. Некоторые из этих сооружений имеют статус объектов культурного наследия.

Ранее мы сообщили о том, что научно-исследовательские работы проведут в СИЗО "Кресты".

