Суд в Петербурге дал шесть лет колонии экс-главе музея в Кронштадте

В Санкт-Петербурге суд приговорил Евгения Григорькина к реальному лишению свободы на шесть лет с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом 15 апреля сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

Григорькин занимал пост руководителя Музейно-храмового комплекса Минобороны в Кронштадте. На этой должности он получил от предпринимателя 15 миллионов рублей за возможность арендовать причал. Еще почти 5 миллионов чиновник взял за приемку работ по обслуживанию вверенных ему помещений и зданий.

Фигурант заключил досудебное соглашение, то есть полностью признал свою вину. Процесс проходил в особом порядке и при закрытых дверях. Прокурор сослался на наличие секретных сведений в материалах дела, хотя сам Григорькин заявил, что никаких государственных тайн не знает и не хотел бы слушаний без доступа публики.

Помимо шести лет колонии строгого режима, суд назначил бывшему чиновнику штраф в 32 миллиона рублей. Часть этой суммы у Григорькина изъяли. На время следствия были арестованы 19,8 миллиона рублей, теперь они ушли в доход государства.

Евгений Григорькин не раз упоминался в прессе в связи с возведением Главного храма Минобороны в подмосковном парке "Патриот". В 2019 году он числился заместителем начальника дирекции по строительству в Главном управлении обустройства войск, позже стал заместителем руководителя Центра строительства специальных проектов. Проще говоря, выполнял функции прораба.

В Кронштадте Григорькин появился не позднее 2023 года, когда возглавил филиал Музейно-храмового комплекса. Головная организация управляет Главным храмом в "Патриоте". В Кронштадте в ведение филиала входят Морской собор и Музей военно-морской славы на территории "Острова фортов". Григорькин происходит из семьи потомственных военных строителей. Его дед руководил возведением ракетных стартовых комплексов в Советском Союзе.

