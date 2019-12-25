В Финском заливе планируют выловить 800 тонн корюшки в 2026 году

Власти озвучили планы по добыче корюшки в Петербурге и Ленобласти, а также текущие показатели вылова и условия промысла.

7 апреля стали известны прогнозируемые объемы добычи корюшки на 2026 год в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Информацию предоставило Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. Согласно планам, в Ладожском озере намерены выловить 1200 тонн рыбы, тогда как в акватории Финского залива объем добычи должен составить 800 тонн. На данный момент ведомство уже оформило 663 разрешения для рыбаков. Общий текущий улов достиг 35 тонн.

При этом установлены ограничения на суточную добычу: одному рыбаку разрешено вылавливать не более 10 килограммов корюшки.

В нынешнем сезоне первые мережи были установлены в Ладожском озере, в районе устья реки Волхов. Отмечается, что теплая весенняя погода способствует более успешному промыслу. Ожидается, что активный ход корюшки начнется к середине апреля.

