Первая ладожская корюшка появилась в Петербурге по цене 1100 рублей за кило

У станции метро Удельная открылась неофициальная торговля свежим уловом. Рыбу среднего размера привезли из Ладоги, покупатели активно разбирают товар.

В Петербурге стартовал неофициальный сезон продажи корюшки. Как передает МК в Питере, первый лоток с рыбой заметили у станции метро Удельная. Улов добыли в Ладожском озере, корюшка среднего размера стоит 1100 рублей за килограмм. Продавец заполнил лоток лишь на четверть, так как горожане быстро разбирают товар.

Небольшая стихийная торговля также замечена у Проспекта Просвещения, где пенсионерка предлагает щук и окуней, выловленных ее сыном в Приозерском районе. Год назад первую корюшку за неделю до официального старта сезона продавали по 1500 рублей, а легальных точек насчитывалось 70. Ожидается, что в этом году павильоны начнут работать с первых чисел апреля.

Ранее петербуржцам рассказали, где поймать щуку и леща в Ленобласти. Местные лесные ручьи позволяют поймать ручьевую форель или хариуса.

Фото: Pxhere