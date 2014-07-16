Петербуржцам рассказали, где поймать щуку и леща в Ленобласти

Каждый выходной опытные и начинающие рыбаки посещают многочисленные водоемы Петербурга и Ленинградской области, наслаждаясь покоем природы и возможностью насладиться хорошим уловом.

Каждый выходной опытные и начинающие рыбаки посещают многочисленные водоемы Петербурга и Ленинградской области, наслаждаясь покоем природы и возможностью насладиться хорошим уловом. Специалисты рекомендуют отправляться на рыбалку рано утром, поздно вечером или даже ночью. Spb.aif.ru представил подборку пяти лучших мест для ловли рыбы в регионе.

Река Вуокса

Одна из самых красивых и богатых рыбой рек Карельского перешейка — Вуокса — порадует разнообразием добычи. В её водах обитают щуки, судаки, налимы, угри, окуни, жерехи, лещи, язи, голавли, хариусы, плотва, краснопёрки, караси, ельцы и густеры. На нерест сюда приходят ладожский лосось, форель, сиг и сырть, однако их ловля возможна только по лицензиям или запрещена. Любопытно, что местные лесные ручьи позволяют поймать ручьевую форель или хариуса.

Популярные места для рыбалки находятся неподалёку от станции Лосево, на водохранилище Гремучий, у посёлка Барышево, Севастополя или на многочисленных островах Вуоксы. Кроме того, частью речной системы Вуоксы является озеро Суходольское, популярное среди рыбаков за хорошую добычу леща.

Добраться до Вуоксы удобно поездом с Финляндского вокзала до станций Лосево или Громово, поездка займёт чуть больше часа. Машины могут воспользоваться Приозерским шоссе.

Зеркальное озеро

Свое название озеро получило благодаря прозрачности и чистоте воды, позволяющей видеть дно на глубине 2-3 метра, при максимальной глубине 49 метров. Водоем протягивается на 4,5 километра в длину и 1,8 километра в ширину.

Озеро богато рыбой, разрешенной к ловле: судаком, лещом, щукой, окунём, плотвой, налимом. Самые везучие рыбаки могут рассчитывать на трофеи в виде крупной щуки или судака.

Чтобы добраться до Зеркального озера, воспользуйтесь электричкой с пересадкой в Зеленогорске. Станция "Зеркальный" расположена близко к берегу. Личный автомобиль лучше направить через ЗСД и Приморское шоссе, поездка займет около полутора-двух часов.

Невское озеро

Приятный клёв ждёт рыболовов на Невском озере, соседствующем с Зеркальным. Озеро имеет протяжённость 3 километра и среднюю ширину 500 метров, а самая глубокая точка достигает всего 5 метров. Привлекательность этого места объясняется наличием большого количества корма для рыбы.

Рекомендуется выбирать северную часть озера, где летом среди водных растений отлично клюют лещ, плотва, краснопёрка и линь.

Как добраться: Невское озеро располагается примерно в восьми километрах на юго-западе от посёлка Кузнечное. Удобнее всего отправиться туда рейсовым автобусом от Кузнечного до села Севастьянов. Учтите, что личный автотранспорт сможет подъехать только к северо-западу озера.

Ладожское озеро

Самое большое пресноводное озеро Европы радует рыбаков разнообразием видов рыбы: форелью, лососем, палией, сигом, ряпушкой, судаком, щукой, окунем, налимом, лещом, плотвой, корюшкой, синцом, густерой. Разнообразие обусловлено климатическими условиями: одни виды предпочитают южную мелководную зону, другие выбирают прохладные северные воды.

Наиболее урожайные точки включают деревню Креницы, где удачен лов плотвы, окуня, леща и судака, окрестности деревни Кошкина, подходящие для спиннинга, и поселок Леднево, а также побережье близ устья реки Назия.

Путешественникам доступна прямая электричка с Финляндского вокзала, поездка займёт около полутора часов. На машине удобней поехать по трассе Р-21.

Река Свирь

Протянувшаяся на 220 километров река Свирь берет исток из Онежского озера и впадает в Ладогу. Уникальные условия местности формируют богатый ассортимент рыбы: здесь встречаются щука, лещ, плотва, судак, налим, язь, корюшка, окунь, а также редкие экземпляры, такие как налим, густера, хариус, жерех, чехонь, лосось и форель.

Ширина реки меняется: у Подпорожья она сужается до 100 метров, а в Ивинском разливе доходит до 12 километров. Наиболее удачными местами являются устье реки и отдельные глубокие зоны.

Лучшим вариантом добраться до Свири является личный автомобиль. Расстояние от Санкт-Петербурга составляет примерно 3,5 часа езды по трассе Р-21.

Фото: Pxhere