В Ленобласти продают имущество трех компаний агрохолдинга CBS за 319 млн рублей

На торги единым лотом выставили активы ООО "Колодезянский элеватор", "Сибиэс Волосово" и Волосовского комбикормового завода. Имущество находится в залоге у Сбербанка.

В Ленинградской области объявлены торги по продаже активов трех предприятий, входящих в агрохолдинг CBS. Информация об этом размещена на портале Fedresurs. В рамках конкурсного производства единым лотом реализуют имущество ООО "Колодезянский элеватор", ООО "Сибиэс Волосово" и ООО "Волосовский комбикормовый завод". Аукцион назначен на 25 июня. Стартовая стоимость лота составляет 319 миллионов рублей. Имущество находится в залоге у Сбербанка, передает Фонтанка.

В состав лота входят несколько земельных участков, производственные корпуса, склады и сельхозтехника. В частности, на продажу выставлен участок площадью 132 тысячи квадратных метров в деревне Захонье Волосовского района. Он предназначен для размещения комбикормового завода. Также продается еще один участок площадью 29,5 тысячи квадратных метров и объекты недвижимости в том же населенном пункте.

Компания "Сибиэс Волосово" занимается производством комбикормов. "Волосовский ККЗ" специализируется на переработке рапса. "Колодезянский элеватор", по данным СПАРК, сдает недвижимость в аренду. Финансовые трудности у структур ГК CBS начались летом 2025 года, когда Сбербанк обратился в арбитраж с заявлениями о банкротстве девяти юридических лиц холдинга, включая предприятия из Ленинградской области. Общая сумма требований банка превышает 394 миллиона рублей.

