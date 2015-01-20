Историческое здание казармы в Стрельне выставили на торги

В Стрельне на аукцион выставлено трёхэтажное здание казармы лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона, являющееся частью ансамбля, признанного памятником культурного наследия регионального значения.

Здание начала XX века имеет площадь около 2,3 тысячи квадратных метров. Торги назначены на 6 мая, а победитель получит объект в долгосрочную аренду на 49 лет. Из этого срока семь лет отводится на проведение ремонтно-реставрационных работ, включая разработку и согласование проектной документации.

Начальная стоимость аренды составляет 717 тысяч рублей в месяц. Однако после завершения реставрации ставка снизится до символического уровня — 1 рубль за квадратный метр в год. Губернатор Александр Беглов подчеркнул важность сохранения исторического наследия, отметив, что реставрация зданий за пределами исторического центра через программу "Рубль за метр" является эффективным форматом вовлечения ответственного бизнеса.

Исторический комплекс был построен в 1908–1909 годах на берегу Орловского пруда и изначально служил местом размещения легких артиллерийских батарей гвардейской стрелковой бригады. После революции здания были переоборудованы под жильё. В 2017 году ансамбль включили в государственный реестр объектов культурного наследия, а позднее здание признали аварийным, жильцов расселили, а объект законсервировали.

Программа "Рубль за метр" действует в Петербурге с 2018 года и уже позволила восстановить несколько значимых объектов.

Фото: Правительство Петербурга