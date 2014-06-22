  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дом Миллера у Исаакиевского собора отреставрируют за 768 млн рублей
Вчера, 22:52
210
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Историческое здание на улице Якубовича ждет масштабное обновление с сохранением уникального декора.

В Петербурге приступили к реставрации доходного дома Миллера, расположенного в непосредственной близости от Исаакиевского собора. На проведение работ выделено 768 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе банка "Дом.РФ".

Финансирование предоставят банк "Дом.РФ" и компания "ТАС". Кредитные средства направят на проведение реставрационных мероприятий и последующее приспособление здания под современное жилье. Общая площадь особняка составляет 3 тысячи квадратных метров.

Строительство дома на улице Якубовича, 2Б, началось в 1872 году по проекту архитектора Фердинанда Миллера. Внутри сохранились ценные исторические элементы: лепной декор, камины, изразцовая отделка и детали из натурального дерева. Завершить реставрацию планируют к концу 2027 года.

Фото: citywalls.ru 

Теги: дом миллера, исаакиевский собор, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии