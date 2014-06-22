Дом Миллера у Исаакиевского собора отреставрируют за 768 млн рублей

Историческое здание на улице Якубовича ждет масштабное обновление с сохранением уникального декора.

В Петербурге приступили к реставрации доходного дома Миллера, расположенного в непосредственной близости от Исаакиевского собора. На проведение работ выделено 768 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе банка "Дом.РФ".

Финансирование предоставят банк "Дом.РФ" и компания "ТАС". Кредитные средства направят на проведение реставрационных мероприятий и последующее приспособление здания под современное жилье. Общая площадь особняка составляет 3 тысячи квадратных метров.

Строительство дома на улице Якубовича, 2Б, началось в 1872 году по проекту архитектора Фердинанда Миллера. Внутри сохранились ценные исторические элементы: лепной декор, камины, изразцовая отделка и детали из натурального дерева. Завершить реставрацию планируют к концу 2027 года.

Фото: citywalls.ru