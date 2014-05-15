КГИОП согласовал проект реставрации производственного корпуса фабрики "Скороход"

Планируется восстановить восьмиярусную водонапорную башню, символ фабрики.

Комитет по охране памятников согласовал проект ремонта, реставрации и приспособления для современного использования производственного корпуса обувной фабрики "Скороход". Работы на объекте площадью 10242 квадратных метра уже стартовали. Их планируют завершить в 2029 году. Здания расположены на улице Заставской, 33.

Производственные корпуса построили в конце XIX – начале XX века для Товарищества Санкт-Петербургского механического производства обуви "Скороход". Главная ценность фабрики – сохранившийся ансамбль сложной структуры. Территория полностью сохранила "память места" с лабиринтом маленьких улочек и проходов между зданиями. Фабрика формировалась как часть крупного промышленного района Московской заставы – одного из ключевых центров индустриального развития Петербурга конца XIX века. Это промышленная архитектура в кирпичном стиле с внутренним каркасом, выполненным в виде чугунных и железобетонных колонн.

Представитель компании-генпроектировщика "М.Г.Прайват Реконстракшн"" Максим Филипович рассказал, что задача специалистов – сохранить уникальное пространство, исправить некорректные строительные вмешательства советского периода, раскрыть исторические конструкции и архитектуру фасадов. Для создания атмосферы общественного пространства все оконные проемы первых этажей опустят до уровня земли. Один из самых сложных этапов предстоящей работы – восстановление восьмиярусной водонапорной башни, символа фабрики. Внутренние пространства корпусов, по словам Филиповича, представляют собой чистокровный лофт с кирпичными стенами, старым бетоном, плоскими сводами, бетонными и чугунными колоннами разной формы.

