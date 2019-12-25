В Луге продолжается реставрация музейного особняка

В Луге Ленинградской области продолжаются реставрационные работы в музейном особняке. Вице-губернатор региона Владимир Цой сообщил в своем Telegram-канале, что на данный момент завершены наиболее сложные и ответственные этапы реставрации.

Специалисты уже укрепили и восстановили кладку цокольного этажа, заменили венцы и провели "протезирование" сруба, а также выровняли перекрытия здания. Однако в процессе работ выяснилось, что мансарда и стропильная система находятся в более плохом состоянии, чем предполагалось изначально. В связи с этим потребуется корректировка проекта.

Как отметил Владимир Цой, контракт на реставрацию будет продлен, чтобы можно было одновременно вести работы и вносить необходимые изменения в проектную документацию.

